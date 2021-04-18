Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:06   18 Апреля 2021
Политика

МИД Китая призвал США не пытаться играть "тайваньской картой"

МИД Китая призвал США не пытаться играть "тайваньской картой"

Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

По словам дипломата, вопрос Тайваня касается коренных интересов Китая,поэтому у властей нет пространства для обсуждений и уступок. Также в МИД КНР предостерегли США от вмешательства в этот вопрос.

"Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважно на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть "тайваньской картой", это очень опасная карта", — говорится в заявлении Лэ Юйчэн.

Стоит отметить, что МИД Китая не раз называл тайваньский вопрос чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мид #китай #тайвань

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров