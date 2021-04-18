Полиция задержала более 100 протестующих за нарушение комендантского часа в Миннесоте

Более 300 человек собрались у полицейского участка в Бруклин-Сентере. После наступления комендантского часа там начались беспорядки.

Более 300 человек собрались у полицейского участка в Бруклин-Сентере. После наступления комендантского часа там начались беспорядки.

Протесты, спровоцированные убийством афроамериканца Данте Райта, не прекращаются седьмую ночь подряд, сообщает местное отделение телекомпании NBC. Вечером 17 апреля около полицейского участка собрались более 300 человек.

Сначала митингующие вели себя мирно, однако после наступления комендантского часа начали ругаться с правоохранителями и забрасывать их бутылками. В результате стражи порядка задержали более 100 человек.

Протестующие требуют более жесткого наказания для Ким Поттер — сотрудницы полиции, застрелившей Райта при попытке скрыться после нарушения правил дорожного движения. Подозреваемую хотят судить по статье о причинении смерти по неосторожности. Несогласные граждане считают, что Поттер должна проходить по делу об убийстве.