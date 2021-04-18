Спасатели нашли тела трех человек под завалами сгоревшего под Пензой дома

Огонь разгорелся в частном доме под Пензой. В результате случившегося погибли три человека.

Огонь разгорелся в частном доме под Пензой. В результате случившегося погибли три человека.

Сотрудники МЧС после тушения пожара в деревянном двухэтажном доме в Пензенской области и разбора завалов нашли тела трех человек.

По данным ведомства, в результате ЧП загорелись постройки, которые находились рядом с домом, а также обрушилась кровля жилища. Площадь пожара составила 290 квадратных метров. Для его тушения привлекались девять человек и три единицы техники. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.