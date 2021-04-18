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9:54   18 Апреля 2021
Происшествия

Прокуратура Подмосковья проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина и два ребенка

Прокуратура Подмосковья проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина и два ребенка

Пожарные обнаружили трупы трех человек во время проливки бани в подмосковном городе Талдом.

По предварительным данным, погибшая женщина и несовершеннолетние являются родственниками. Возраст детей пока не уточняется. После сообщения о трагедии от спасателей на место происшествия прибыл талдомский городской прокурор Сергей Дементьев, передает пресс-служба надзорного ведомства по региону. После выяснения всех обстоятельств трагедии коллеги Дементьева примут процессуальное решение.

Спасатели ранее потушили дом в Пензенской области, сообщал телеканал "Царьград". Происшествие не обошлось без жертв.

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