Прокуратура Подмосковья проверит обстоятельства пожара, где погибли женщина и два ребенка

Пожарные обнаружили трупы трех человек во время проливки бани в подмосковном городе Талдом.

Пожарные обнаружили трупы трех человек во время проливки бани в подмосковном городе Талдом.

По предварительным данным, погибшая женщина и несовершеннолетние являются родственниками. Возраст детей пока не уточняется. После сообщения о трагедии от спасателей на место происшествия прибыл талдомский городской прокурор Сергей Дементьев, передает пресс-служба надзорного ведомства по региону. После выяснения всех обстоятельств трагедии коллеги Дементьева примут процессуальное решение.

Спасатели ранее потушили дом в Пензенской области, сообщал телеканал "Царьград". Происшествие не обошлось без жертв.