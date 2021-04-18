Иран и Саудовская Аравия приступили к восстановлению дипломатических отношений

Политики Ирана и Саудовской Аравии начали вести прямые переговоры для восстановления разорванных дипломатических отношений. Об этом сообщили журналисты Financial Times.

Политики Ирана и Саудовской Аравии начали вести прямые переговоры для восстановления разорванных дипломатических отношений. Об этом сообщили журналисты Financial Times.

Согласно полученным данным, первый раунд переговоров по восстановлению отношений между странами прошел 9 апреля. Посредником на встрече выступал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. Это были первые значительные политические обсуждения между государствами за последние пять лет, сообщили источники издания.

Один из осведомленных чиновников рассказал, что переговоры идут гораздо быстрее, поскольку дискуссия Соединенных Штатов по ядерной сделке ускорилась на фоне атак хуситов.