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9:42   18 Апреля 2021
Общество

Перечислены распространенные причины отказа россиян от фитнеса

Перечислены распространенные причины отказа россиян от фитнеса

Россияне рассказали, почему отказываются от занятий спортом. Исследование провели представители Национального фитнес-сообщества (НФС).

Самой распространенной причиной отказа от фитнеса оказалось отсутствие свободного времени. Второе и третье места заняли удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов для занятий спортом и лень. Участниками исследования стали 1100 жителей РФ, пишет РИА новости.

Также в список вошли проблемы со здоровьем и отсутствие компании для совместных тренировок. Заключительной причиной оказались финансовые трудности. Повысить интерес к спорту среди россиян поможет открытие новых физкультурных учреждений и площадок, считает президент НФС Елена Силина.

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#спорт #отказ #россияне

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