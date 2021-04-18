Умер сооснователь Adobe Гешке

Предприниматель и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни на территории США.

Предприниматель и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни на территории США.

Информацию об уходе из жизни Гешке сообщил глава компании Adobe Шантану Нарайен, разослав письмо всем своим подчиненным. Сведений о том, что стало причиной смерти, пока нет.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем", — написал он.

Бизнесмен основал предприятие вместе с американским ученым Джоном Уорноком в 1982 году. Он занимал пост гендиректора Adobe в период с 1986 года по 1994 год.