Житель Якутии погиб при сходе лавины на дорогу

Сход лавины произошел на зимней автодороге "Яна" в Якутии. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сход лавины произошел на зимней автодороге "Яна" в Якутии. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ночь на воскресенье из-за обильного снегопада недалеко от населенного пункта Тополиное Томпонского района произошел сход лавины. По этой причине на трассе застряли две машины, в которых находились семь человек.

По данным ведомства, в настоящее время состояние шести жителей оценивается как удовлетворительное. В результате схода снежной массы погиб 25-летний гражданин.

Сейчас из города Якутск запланирован вылет Ми-8 МТВ "Полярные авиалинии" со специалистами республиканской службы спасения и необходимым оборудованием. По информации управления автодорог республики, проезд по зимнику пришлось временно закрыть.