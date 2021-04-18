Подросток устроил ДТП с пятью погибшими на трассе под Ростовом

Школьник из Ростовской области сел за руль Hyundai Accent и устроил аварию, в которой пять местных жителей получили несовместимые с жизнью травмы.

Школьник из Ростовской области сел за руль Hyundai Accent и устроил аварию, в которой пять местных жителей получили несовместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в дерево рано утром в Новочеркасске. Трагедия произошла у дома, расположенного в Машиностроительном переулке, передает телеканал "Царьград".

В момент происшествия в автомобиле находились шесть человек, пять из них погибли. Пострадавшего прибывшие медики скорой помощи доставили в больницу. Врачи отправили его в реанимационное отделение. Правоохранители уже изучают обстоятельства ДТП и вскоре примут процессуальное решение.