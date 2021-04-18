Львовский журналист пожаловался на нежелание украинцев записываться в армию

Львовский журналист Станислав Безушко пожаловался, что украинцы не хотят идти в армию и в целом не готовы к войне.

Львовский журналист Станислав Безушко пожаловался, что украинцы не хотят идти в армию и в целом не готовы к войне.

Безушко, который работает на издание Zaxid.net, в своей работе говорит о неготовности украинцев к войне и об отсутствии желания идти в армию.

Автор вспомнил ситуацию, которая произошла с депутатом партии "Слуга народа" Анной Колесник. Во время заслушивания доклада она набрала сообщение в телефоне, которое гласило, что "из Украины нужно валить".

"Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза "Надо валить из этой страны" — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению", — говорит Безушко.

Журналист уверен, что есть люди, которые уедут. Кто-то скажет, что войны — это политические игры. Автор уверен, что тех, кто все-таки поедет воевать, намного меньше, чем представителей первых двух классов.

Безушко утверждает, что такие слова исходят в основном из уст молодых людей, возраст которых колеблется от 16 до 30 лет.

По мнению журналиста, демотивацией и дискредитацией украинских военных сил занимаются сами украинцы. В их число Безушко отнес некоторых лидеров мнений, политиков и даже бывших участников боевых конфликтов.