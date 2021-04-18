8:39 18 Апреля 2021Политика
Пекин выступил за здоровую конкуренцию с США
Конкуренции между США и Китаем не избежать, но Пекин выступает за то, чтоб эта конкуренция была здоровой, сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Конкуренции между США и Китаем не избежать, но Пекин выступает за то, чтоб эта конкуренция была здоровой, сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Конкуренция — это не когда один преследует, а второй погибает, сообщает ТАСС.
"США чрезмерно выпячивают факторы конкуренции и конфронтации в китайско-американских отношениях и преуменьшают значение сотрудничества. Такой подход слишком негативный и лишен пассионарности", — рассказал министр.
Подход Вашингтона к этому вопросу слишком враждебен. Он оценивает отношения между странами заранее с точки зрения конфронтации, заметил политик.