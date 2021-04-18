Посол возложил ответственность за вступление Украины в НАТО на Германию

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию срочно добиться вступления Украины в НАТО.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию срочно добиться вступления Украины в НАТО.

Он объяснил это тем, что Германия несет историческую ответственность перед украинцами. Об этом Мельник заявил изданию Welt am Sonntag.

"Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если"", — сказал посол.

Он считает, что только эти меры помогут отвратить новую войну в Европе. Дипломат назвал скорейшее присоединение Украины к НАТО холодным душем, "который охладит горячие головы в Кремле". Он также призвал ФРГ пригрозить России последствиями за якобы вторжение на Украину.