Пентагон был против вывода военных сил США из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин не одобрял вывод военных сил из Афганистана.

Министр обороны США Ллойд Остин не одобрял вывод военных сил из Афганистана.

Остин выступал против вывода вооруженных сил штатов из Афганистана. Эти планы президент США Джо Байден собирается совершить к 11 сентября, о чем заявил в прошлую среду. Этой информацией поделилась газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Их данные указывают, что Байден был осведомлен, что нескольким высокопоставленным военным не нравились планы Вашингтона по выводу войск из Афганистана. Издание сообщает, что в числе этих военачальников были председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи и командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

The Wall Street Journal утверждает, что Остин делал предупреждение американскому президенту о том, что с осуществлением этих планов прекратиться поддержка стабильности страны. О решении Байдена пойти против советов своих военачальников, глава Пентагона и председатель Комитета начальников штабов узнали только 6 апреля. Газета утверждает, что вывод сил США из Афганистана поможет не допустить новых конфликтов на территории Афганистана.