Эксперт сказал, что рубль обретет второе дыхание после адаптации к санкциям

Рубль обретет второе дыхание после адаптации к угрозам, которые представляют санкции.

Рубль обретет второе дыхание после адаптации к угрозам, которые представляют санкции.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что укрепление рубля произойдет только после адаптации к санкциям. Он утверждает, что межгосударственный дисконт рубля гораздо выше пяти процентов. Этой информацией специалист поделился с агентством "Прайм".

Зельцер считает обусловленной цену в 70 рублей за доллар, обращая внимание на нынешнюю экономическую ситуацию. Эксперт утверждает, что рубль подвержен влиянию общемировых трендов валютного рынка и геополитики. Специалист уверен, что именно геополитика выбирает развитие на фоне общей экономической ситуации.

"Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются", — сказал он.

Собеседник агентства затрудняется строить прогнозы из-за непредельных ситуаций в экономике и возможных новых санкций. При спокойной внешней среде сильный рубль все же может наблюдаться осенью 2021 года.