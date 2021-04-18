Целесообразность антироссийских санкций по делу SolarWinds раскритиковали в США

Американцы выразили сомнение в рациональности санкций, которые президент США Джо Байден вводит против России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Американцы выразили сомнение в рациональности санкций, которые президент США Джо Байден вводит против России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Американские эксперты сочли взлом программного обеспечения организации SolarWinds кибершпионажем, а не хакерской атакой. Профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид полагает, что западная разведывательная компания проводит схожие на ситуацию с SolarWinds операции по шпионажу.

"Сложный вопрос сводится к тому, чем [инцидент] с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций [международного разведывательного альянса] "Пять глаз", — сообщил американский ученый Рид.

Некоторые советники президента высказались, что считают уместной критику США на международной арене из-за антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг SolarWinds. Именно поэтому они призывают лидера страны не применять ограничения. Специалисты напомнили, что предыдущая власть не использовала санкции за политический шпионаж, поскольку сама активно осуществляла его.