6:12 18 Апреля 2021Политика
ВМС Великобритании отправит в Черное море два корабля
Два военных корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае. Упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец.
Два военных корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае. Упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец.
Эти действия направлены на то, чтобы поддержать Украину и Североатлантический альянс на фоне ситуации на российско-украинской границе, пишет газета The Times, ссылаясь на представителей ВМС королевства.
Корабли будут отделены от авианосной ударной группы ВМС страны в Средиземном море. Они также пройдут через пролив Босфор. Речь идет об одном фрегате и одном эскадренном миноносце.
Источник Times в британских ВМС отмечает, что Лондон поддерживает суверенитет Украины и призывает Россию к деэскалации.