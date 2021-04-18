Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:12   18 Апреля 2021
Политика

ВМС Великобритании отправит в Черное море два корабля

ВМС Великобритании отправит в Черное море два корабля

Два военных корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае. Упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец.

Эти действия направлены на то, чтобы поддержать Украину и Североатлантический альянс на фоне ситуации на российско-украинской границе, пишет газета The Times, ссылаясь на представителей ВМС королевства.

Корабли будут отделены от авианосной ударной группы ВМС страны в Средиземном море. Они также пройдут через пролив Босфор. Речь идет об одном фрегате и одном эскадренном миноносце.

Источник Times в британских ВМС отмечает, что Лондон поддерживает суверенитет Украины и призывает Россию к деэскалации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#корабль #черное море #вмс великобритания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров