ВМС Великобритании отправит в Черное море два корабля

Два военных корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае. Упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец.

Два военных корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море в мае. Упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец.

Эти действия направлены на то, чтобы поддержать Украину и Североатлантический альянс на фоне ситуации на российско-украинской границе, пишет газета The Times, ссылаясь на представителей ВМС королевства.

Корабли будут отделены от авианосной ударной группы ВМС страны в Средиземном море. Они также пройдут через пролив Босфор. Речь идет об одном фрегате и одном эскадренном миноносце.

Источник Times в британских ВМС отмечает, что Лондон поддерживает суверенитет Украины и призывает Россию к деэскалации.