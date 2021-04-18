Госдума готовит дополнительную финансовую помощь для студенток с детьми

Госдума РФ рассматривает вопрос о дополнительной финансовой помощи для матерей-одиночек, которые обучаются в университете, сообщил член комитета Госдумы Светлана Бессараб.

Госдума РФ рассматривает вопрос о дополнительной финансовой помощи для матерей-одиночек, которые обучаются в университете, сообщил член комитета Госдумы Светлана Бессараб.

Предположительно, выплата составит не меньше одного МРОТ. По словам Бессараб, депутаты заинтересованы оказывать дополнительную поддержку неполным молодым семьям, поскольку это самая незащищенная категория населения страны.

Дипломат заявила, что основные предложения о выплате пособия по уходу за ребенком огласит президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Однако депутату Госдумы, экс-министру труда и социального развития Сергею Калашникову такая идея не понравилась, поскольку он посчитал эту меру недостаточной в упомянутом размере. Он также сообщил, что в Госдуме РФ ждут предложений от руководства страны.