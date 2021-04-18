"Остановиться, скушать Твикс": Пушков дал совет Госдепу США

Сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении Госдепартамента США об ответе на контрсанкции России.

Сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении Госдепартамента США об ответе на контрсанкции России.

В Белом доме ранее выказали сожаление из-за решения России и указали на право ответа на санкции со стороны Москвы. Согласно заявлению представителя американского ведомства, контрсанкции ведут к эскалации.

"Госдепу, оставившему за собой право ответить на контрмеры России, лучше не отвечать", — прокомментировал Пушков в своем Twitter.

По словам сенатора, Госдепу следует руководствоваться заявлением их президента Джо Байдена о стремлении к деэскалации. Пушков добавил, что представительству власти Вашингтона следует не торопиться, сделать паузу, "скушать Твикс".

Соединенные Штаты Америки ввели новые штрафные санкции против Москвы 15 апреля. Под них попали 32 физлица и объединения. Кроме того, американское правительство сообщило о выпроваживании из государства десяти российских дипломатов.