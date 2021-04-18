Макрон призвал Запад определить красные линии в вопросе санкций против России

Западу нужно в отношениях с Россией определить красные линии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Западу нужно в отношениях с Россией определить красные линии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он заявил в беседе с американским телеканалом CBS, что Западу нужно следовать двустороннему подходу. В частности, важно возобновить диалог.

Макрон уверен, что если Западу нужна улучшенная система контроля за вооружением и стабилизация конфликтов в мире, то необходим "открытый и честный диалог с Россией". По его мнению, президент РФ Владимир Путин может быть готов к возобновлению диалога.

Президент Франции также заявил, что России нужно давать четкие сигналы, которые речь идет о разногласиях. После "неприемлемого поведения" нужно обязательно вводить санкции, заявил он.

"Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией", — заявил Макрон.

Также он отметил, что самих санкций недостаточно. Однако они входят в набор требуемых мер, считает президент Франции.