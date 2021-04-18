Украина не заботится о своих гражданах, обсуждая вступление в НАТО — Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти Украины, обсуждающие вопрос о вступлении страны в НАТО, в безразличии к своим гражданами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти Украины, обсуждающие вопрос о вступлении страны в НАТО, в безразличии к своим гражданами.

Дипломат на своей странице в Facebook отметила, что в этом заключен весь киевский режим: нет национальных интересов, государственной политики и заботы о собственных гражданах. По ее словам, это лишь "сплошная импортная антиукраинская голограмма".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом прекратить войну в Донбассе. Он также призвал НАТО нарастить присутствие в Черноморском регионе.

Телеканал CBS со ссылкой на источник в Минобороны Канады ранее сообщил, что миссия канадских военных инструкторов приостановлена на Украине. Данное решение связывают со вспышкой коронавируса среди персонала.