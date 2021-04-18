Пушков предрек Крамп-Карренбауэр пост генсека НАТО

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр может занять пост генсека НАТО, так как делает для этого все необходимое.

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр может занять пост генсека НАТО, так как делает для этого все необходимое.

Ранее политолог Александр Сосновский заявил, что кандидатуру Крамп-Карренбауэр рассматривают на пост генсека НАТО. В комментарии на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Крамп-Карренбауэр ради должности может сильно не стараться, так как для этого нужно делать всего три вещи.

"Первое: с квадратными глазами повторять раз в месяц, что НАТО будет иметь дело с Россией с позиции силы. Второе: во всем слушаться помощника главы Госдепа США. Третье: раз в неделю напоминать о приближении российской угрозы к границам НАТО", — написал Пушков в Telegram-канале.

Тем временем аппарату НАТО нужно "продвигать разнообразие", чтобы пройти тест на толерантность. В завершении российский сенатор добавил, что Крамп-Карренбауэр все это сможет.