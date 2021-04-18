Байден намерен увеличить миграционную квоту на прием беженцев

Американский президент Джо Байден пообещал увеличить лимит на прием беженцев в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

Американский президент Джо Байден пообещал увеличить лимит на прием беженцев в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте Белого дома.

Сообщение об увеличении квоты на прием эмигрантов появилось в пресс-релизе Белого дома в субботу, 17 апреля. Ранее глава Соединенных Штатов Америки решил не расширять лимит в текущем финансовом году, сохранив его на уровне 15 тыс. человек.

Миграционная квота была установлена при правлении экс-президента США Дональда Трампа. Показатель остается минимальным с 1980 года. В предыдущем году финансовый лимит насчитывал 18 тыс. человек. В тот момент он был уменьшен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс. Кроме того, в феврале американский лидер сообщил о планах по увеличению количества приема беженцев до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.