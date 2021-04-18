Минобороны Германии почувствовало угрозу ЕС от России

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Россия "угрожает" ЕС.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Россия "угрожает" ЕС.

Крамп-Карренбауэр рассказала на событии, которое было организовано Фондом Конрада Аденауэра, что со стороны Москвы якобы исходит угроза в сторону Европы.

"Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы", — передает ее слова агентство ДПА.

Министр утверждает, что такие угрозы несут в себе конкретный и непосредственный характер. Политик также вспомнила о вооружении России, которое способно достать Германию.

Похожую позицию Крамп-Карренбауэр продвигала 3 апреля. Тогда она рассказывала о росте вызовов для ЕС из-за действий России.

Очередной раз министр акцентировала внимание на ситуации на границе РФ с Украиной. Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва своими действиями пытается добиться реакции Запада.