0:43 18 Апреля 2021Общество
Джабаров назвал чушью обвинения Чехии против российских разведчиков
Спецназ ГРУ обвинили во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице сотрудники национальной спецслужбы, об этом сообщил премьер-министр Чехии Андре Бабиш.
Спецназ ГРУ обвинили во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице сотрудники национальной спецслужбы, об этом сообщил премьер-министр Чехии Андре Бабиш.
Сообщение властей Праги, что росссийская разведка может иметь связь со взрывом боеприпасов в районе города Злин на востоке страны в 2014 году — это чушь. Ситуацию высосали из пальца, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.
"Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?" — возмутился он.
Джабаров подчеркнул, что Российской Федерации как-то вредить Чехии ни к чему, поскольку у государств имеются торговые отношения — Москва поставляет Праге газ.