Джабаров назвал чушью обвинения Чехии против российских разведчиков

Спецназ ГРУ обвинили во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице сотрудники национальной спецслужбы, об этом сообщил премьер-министр Чехии Андре Бабиш.

Спецназ ГРУ обвинили во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице сотрудники национальной спецслужбы, об этом сообщил премьер-министр Чехии Андре Бабиш.

Сообщение властей Праги, что росссийская разведка может иметь связь со взрывом боеприпасов в районе города Злин на востоке страны в 2014 году — это чушь. Ситуацию высосали из пальца, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС.

"Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?" — возмутился он.

Джабаров подчеркнул, что Российской Федерации как-то вредить Чехии ни к чему, поскольку у государств имеются торговые отношения — Москва поставляет Праге газ.