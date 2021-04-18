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0:00   18 Апреля 2021
Общество

Четыре пациента с COVID-19 погибли при пожаре в больнице в Индии

Четыре пациента с COVID-19 погибли при пожаре в больнице в Индии

Минимум о четверых погибших при пожаре в больнице, где проходили лечение пациенты с COVID-19, сообщила полиция Индии.

Возгорание произошло в городе Райпур, штат Чхаттисгарх. В ходе пожара один пациент скончался в огне, трое умерли от удушья, заявили в полиции. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в вентиляторе. Об этом информирует газета Hindustan Times.

Полиция возбудит дело о халатности в отношении владельцев больницы. Спасатели успели эвакуировать остальных пациентов клиники. Министр индийского штата выразил соболезнования семьям погибших. Им предоставят компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около пяти тысяч долларов).

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#индия #пандемия #коронавирус

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