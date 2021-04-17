Чешские власти объявили в розыск Баширова и Петрова

Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ведомство информирует, что россиян разыскивают из-за расследования обстоятельств серьезного преступления. На странице МВД Чехии были опубликованы их фотографии.

Согласно информации чешской полиции, Боширов и Петров в октябре 2014 года должны были быть в Чехии. Сначала они побывали в Праге, а после — в Моравско-Силезской области и в Злинской области. Полиция Чехии утверждает, что Боширов и Петров якобы использовали дополнительные удостоверения личности — Таджикистана и Молдавии.