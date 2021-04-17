Власти Словении закупят "Спутник V" до одобрения Евросоюза

Словения готова к покупке российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Словения готова к покупке российского препарата от коронавируса "Спутник V".

Любляна готова приобрести российскую вакцину "Спутник V", не дожидаясь одобрения Агентства по лекарствам ЕС (ЕМА). Словения будет готова использовать препарат после решения регулятора. Такое заявление сделал Национальный университет общественного здоровья (NJIZ).

"Консультативная группа NJIZ по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую "Спутник V"", — сказали в институте.

Приобретенные вакцины будут храниться на так называемых карантинных складах, а их использование будет одобрено после разрешения регулятора.

Число больных коронавирусом в Словении составляет 230 826 людей, 4147 из них скончались.

Препарат "Спутник V" разрешен в 60 странах. Это дает возможность использовать вакцину 3 миллиардам человек. Российская вакцина занимает второе место по количеству разрешений государственными регуляторами. Главный медицинский журнал The Lancet подтвердил 91,6% эффективности "Спутника V" в борьбе с коронавирусной инфекцией.