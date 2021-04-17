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21:56   17 Апреля 2021
Политика

Захарова напомнила Чехии о последствиях за высылку российских дипломатов

Захарова напомнила Чехии о последствиях за высылку российских дипломатов

Чехия знает, какие ее ждут последствия за высылку 18 российских дипломатов из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских сотрудников дипведомства. О последствиях для Праги она рассказала ТАСС.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", — заявила Захарова.

Ранее временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что принял решение о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Чешские спецслужбы утверждают, что высланные дипломаты являются офицерами российской разведки.

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#захарова #дипломаты #чехия

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