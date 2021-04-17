Захарова напомнила Чехии о последствиях за высылку российских дипломатов

Чехия знает, какие ее ждут последствия за высылку 18 российских дипломатов из страны.

Чехия знает, какие ее ждут последствия за высылку 18 российских дипломатов из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских сотрудников дипведомства. О последствиях для Праги она рассказала ТАСС.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", — заявила Захарова.

Ранее временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что принял решение о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Чешские спецслужбы утверждают, что высланные дипломаты являются офицерами российской разведки.