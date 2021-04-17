МИД Чехии выслал 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 российских дипломатов из страны. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности руководителя МИД.

Чехия высылает 18 российских дипломатов из страны. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности руководителя МИД.

Под высылку попали все сотрудники российского посольства в Праге. Они должны покинуть Чехию в течение двух суток. По предварительной информации, дипломатов подозревают в работе на спецслужбы. Об этом информирует местное сетевое издание Novinky.

Гамачек рассказал, что местные спецслужбы определили сотрудников посольства, как офицеров российских спецслужб СВР и ГРУ. Отмечается, что руководство Чехии подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.