Нутрициолог назвал методы восполнения дефицита магния

Магний играет важную роль в правильной работе многих систем организма. Также он участвует в формировании мышц и костей, заявила нутрициолог Мария Волченкова.

Магний играет важную роль в правильной работе многих систем организма. Также он участвует в формировании мышц и костей, заявила нутрициолог Мария Волченкова.

Достаточный уровень магния в организме поддерживает функционирование иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем, сообщила Волченкова в интервью с РБК. Дефицит этого элемента может стать причиной неприятных последствий.

Так, нехватка магния часто сопровождается вялым эмоциональный состоянием, апатией, а в некоторых случаях и тревожностью. Ежесуточная норма этого микроэлемента составляет 300 мг для женщин и 400 мг для мужчин, отметила врач. Недостаток магния можно восполнить, если включить в рацион семена тыквы, миндаль и горький шоколад. Эти продукты достаточно калорийны, так что употреблять их нужно с осторожностью.