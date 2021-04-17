В Москве задержаны двое человек, планировавших военный переворот в Минске

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании двух человек, планировавших устроить военный переворот в Минске.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании двух человек, планировавших устроить военный переворот в Минске.

Белорус Александр Федута и имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович были задержаны в Москве в связи с планированием переворота 9 мая в Минске и намерением физически устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Согласно информации от белорусских коллег, Зенкович и Федута планировали встретиться в Москве с оппозиционно настроенными военными лицами из Вооруженных сил Белоруссии.

Следственные органы республики расследуют дело в отношении задержанных по признакам преступления, которое предусматривается статьей 357 ("Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти") Уголовного кодекса Белоруссии.