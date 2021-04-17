Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:15   17 Апреля 2021
Политика

Лукашенко сообщил о задержании планировавших покушение на его детей злоумышленников

Лукашенко сообщил о задержании планировавших покушение на его детей злоумышленников

Группа лиц, которая планировала покушение на детей президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержана в столице РФ. Об этом сообщил глава республики.

Лукашенко подтвердил, что политолог Александр Федута, Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович задержаны в Москве. Американские спецслужбы причастны к их планам, отметил президент Белоруссии. По словам Лукашенко, высшее политическое руководство США одобрило задачу на его устранение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#покушение #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров