Лукашенко сообщил о задержании планировавших покушение на его детей злоумышленников

Группа лиц, которая планировала покушение на детей президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержана в столице РФ. Об этом сообщил глава республики.

Группа лиц, которая планировала покушение на детей президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержана в столице РФ. Об этом сообщил глава республики.

Лукашенко подтвердил, что политолог Александр Федута, Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович задержаны в Москве. Американские спецслужбы причастны к их планам, отметил президент Белоруссии. По словам Лукашенко, высшее политическое руководство США одобрило задачу на его устранение.