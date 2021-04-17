Испанские ученые рассказали о пользе томатного сока для здоровья

Рацион с большим количеством фруктов и овощей полезен для здоровья. Испанские ученые рассказали, как употребление томатного сока положительно сказывается на состоянии сердца.

Рацион с большим количеством фруктов и овощей полезен для здоровья. Испанские ученые рассказали, как употребление томатного сока положительно сказывается на состоянии сердца.

Специалисты из Университета Комплутенсе провели исследование, проанализировав более 40 научных работ о влиянии томатов и получаемого из них сока на человеческий организм. В результате исследователи пришли к выводу, что вещества в составе этого продукта крайне полезны для сердечно-сосудистой системы.

Так, большая часть научных работ указывает на то, что помидоры обладают способностью препятствовать образованию тромбов. Такое свойство может обеспечиваться за счет витамина E и ликопина, что приводит к снижению уровня холестерина в крови и улучшает состояние кровеносных сосудов.