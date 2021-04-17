Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:15   17 Апреля 2021
Наука

Испанские ученые рассказали о пользе томатного сока для здоровья

Испанские ученые рассказали о пользе томатного сока для здоровья

Рацион с большим количеством фруктов и овощей полезен для здоровья. Испанские ученые рассказали, как употребление томатного сока положительно сказывается на состоянии сердца.

Специалисты из Университета Комплутенсе провели исследование, проанализировав более 40 научных работ о влиянии томатов и получаемого из них сока на человеческий организм. В результате исследователи пришли к выводу, что вещества в составе этого продукта крайне полезны для сердечно-сосудистой системы.

Так, большая часть научных работ указывает на то, что помидоры обладают способностью препятствовать образованию тромбов. Такое свойство может обеспечиваться за счет витамина E и ликопина, что приводит к снижению уровня холестерина в крови и улучшает состояние кровеносных сосудов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #сердце #томаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров