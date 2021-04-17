Назван точный метод, который поможет предотвратить рак желудка

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, как предотвратить рак желудка. Чаще всего к гастроэнтерологу обращаются из-за боли в области живота — диспепсии.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, как предотвратить рак желудка. Чаще всего к гастроэнтерологу обращаются из-за боли в области живота — диспепсии.

Специалисты проводят обследование, чтобы выяснить, с чем связан болевой синдром. Смирнова отметила, что обычно он оказывается признаком гастрита, но иногда может предупреждать о развитии рака желудка.

Самый точный способ диагностики недугов — гастроскопия с биопсией. Однако он не удобен для быстрого скрининга, отметила врач. В связи с этим разработан анализ Гастропанель, который позволяет определить состояние слизистой желудка быстро и точно. Анализ указывает на наличие предраковых заболеваний. Об этом Смирнова рассказала в Instagram.