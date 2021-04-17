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19:12   17 Апреля 2021
Политика

Киев зеркально ответил на высылку украинского консула из России

Киев зеркально ответил на высылку украинского консула из России

Украина зеркально ответила на высылку своего консула Александра Сосонюка из России. Об этом сообщил МИД страны.

Киев высылает старшего дипломата посольства РФ в ответ на меры против задержанного украинца в Санкт-Петербурге. Российский сотрудник должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, отметило внешнеполитическое ведомство.

ФСБ России ранее задержала Сосонюка при попытке получить секретные сведения от гражданина РФ. Москва дала ему 72 часа, чтобы он уехал из страны.

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#украина #киев #консул

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