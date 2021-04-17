Киев зеркально ответил на высылку украинского консула из России

Украина зеркально ответила на высылку своего консула Александра Сосонюка из России. Об этом сообщил МИД страны.

Украина зеркально ответила на высылку своего консула Александра Сосонюка из России. Об этом сообщил МИД страны.

Киев высылает старшего дипломата посольства РФ в ответ на меры против задержанного украинца в Санкт-Петербурге. Российский сотрудник должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, отметило внешнеполитическое ведомство.

ФСБ России ранее задержала Сосонюка при попытке получить секретные сведения от гражданина РФ. Москва дала ему 72 часа, чтобы он уехал из страны.