Помешанный на похудении отец бил детей за несоблюдение диеты

Британец подписал со своими детьми контракт, обязывающий их не толстеть. Отец избивал малышей, если они питались неправильно.

Британец подписал со своими детьми контракт, обязывающий их не толстеть. Отец избивал малышей, если они питались неправильно.

Три ребенка из города Виндзор подвергались истязаниям отца на протяжении нескольких лет. Мужчина был фанатиком здорового образа жизни и заставлял своих детей придерживаться диеты. Два сына и дочь решили выступить против отца, тогда о жестоком обращении узнала общественность.

Мужчина требовал, чтобы дети взвешивались каждый день, а за неповиновение бил их ложкой. Он подписал с ребятишками контракты, в которых было написано "Я никогда не позволю себе толстеть". В результате воспитания отца у дочери развилось пищевое расстройство. Суд приговорил тирана к 30 месяцам тюрьмы за разрушенное детство своих детей.