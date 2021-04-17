Русская молитва прозвучала на похоронах принца Филиппа

Похороны принца Филиппа Маунтбеттена сопровождались русской молитвой "Со святыми упокой Христе души раб твоих".

Похороны принца Филиппа Маунтбеттена сопровождались русской молитвой "Со святыми упокой Христе души раб твоих".

Заключительная часть церемонии прошла под традиционные православные песнопения. Небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, которые для похорон выбрал сам герцог Эдинбургский. Слова молитвы слушали 30 ближайших родственников покойного, которые собрались в церкви.

Ради брака с будущей королевой Елизаветой II принцу Филиппу пришлось официально перейти в англиканскую христианскую веру из лона Греческой христианской православной церкви. Именно с греческим происхождением герцога СМИ связывают выбор русской молитвы.