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19:00   17 Апреля 2021
Наука

Ученые из США выяснили, как носить маску для эффективной защиты от коронавируса

Ученые из США выяснили, как носить маску для эффективной защиты от коронавируса

Эффективный способ ношения маски, который поможет улучшить защиту от коронавирусной инфекции и других заболеваний, определили ученые из США.

Соблюдение масочного режима остается обязательным требованием, несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса. Препараты защищают от течения болезни в тяжелой форме, но человек может быть носителем вируса. Ученые решили проверить эффективность средств индивидуальной защиты и выяснили, что одна маска защищает на 43–62%.

Эффективность возрастает до 66% при одновременном использовании двух средств индивидуальной защиты. Если надеть тканевую маску на медицинскую, то защита повышается до 81%.

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