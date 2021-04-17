Ученые из США выяснили, как носить маску для эффективной защиты от коронавируса

Эффективный способ ношения маски, который поможет улучшить защиту от коронавирусной инфекции и других заболеваний, определили ученые из США.

Эффективный способ ношения маски, который поможет улучшить защиту от коронавирусной инфекции и других заболеваний, определили ученые из США.

Соблюдение масочного режима остается обязательным требованием, несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса. Препараты защищают от течения болезни в тяжелой форме, но человек может быть носителем вируса. Ученые решили проверить эффективность средств индивидуальной защиты и выяснили, что одна маска защищает на 43–62%.

Эффективность возрастает до 66% при одновременном использовании двух средств индивидуальной защиты. Если надеть тканевую маску на медицинскую, то защита повышается до 81%.