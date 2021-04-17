Генерал полиции Камбоджи поплатился работой за вечеринку в локдаун

Шумная вечеринка во время полного локдауна обернулась для замначальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи потерей работы, передает Khmer Times.

Шумная вечеринка во время полного локдауна обернулась для замначальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи потерей работы, передает Khmer Times.

Генерал-майор Онг Чантхуок и двое его знакомых были задержаны в пятницу после того, как устроили увеселительное мероприятие с танцами и алкоголем. Мужчину отстранили от должности, а премьер-министр страны направил королю Нородому Сиамони запрос о лишении генерала звания. В ближайшее время дело Онга Чантхуока рассмотрит муниципальный суд Пномпеня.

С 1 апреля на территории Камбоджи были введены строгие "ковидные" ограничения. Несмотря на это, число зараженных продолжало расти. Тогда власти приняли решение о введении полного локдауна в столице с 15 по 28 апреля.