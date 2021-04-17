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18:41   17 Апреля 2021
Происшествия

Генерал полиции Камбоджи поплатился работой за вечеринку в локдаун

Генерал полиции Камбоджи поплатился работой за вечеринку в локдаун

Шумная вечеринка во время полного локдауна обернулась для замначальника штаба генеральной комиссии национальной полиции Камбоджи потерей работы, передает Khmer Times.

Генерал-майор Онг Чантхуок и двое его знакомых были задержаны в пятницу после того, как устроили увеселительное мероприятие с танцами и алкоголем. Мужчину отстранили от должности, а премьер-министр страны направил королю Нородому Сиамони запрос о лишении генерала звания. В ближайшее время дело Онга Чантхуока рассмотрит муниципальный суд Пномпеня.

С 1 апреля на территории Камбоджи были введены строгие "ковидные" ограничения. Несмотря на это, число зараженных продолжало расти. Тогда власти приняли решение о введении полного локдауна в столице с 15 по 28 апреля.

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