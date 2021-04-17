Британку арестовали за появление топлесс на похоронах принца Филиппа

Полуголую женщину, устроившую переполох во время церемонии прощания с герцогом Эдинбургским, задержали полицейские.

Полуголую женщину, устроившую переполох во время церемонии прощания с герцогом Эдинбургским, задержали полицейские.

После минуты молчания в знак памяти принца Филиппа дама выбежала перед толпой скорбящих с криком "спасите планету". Из одежды на ней были только шорты, кепка и солнцезащитные очки, пишет The Sun.

После этого нарушительница общественного порядка прыгнула на статую королевы Виктории и оставалась там, пока ее не сняли несколько сотрудников полиции. Ее замотали в большой кусок белой ткани и увезли в участок. Личность женщины пока не установлена.