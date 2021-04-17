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18:25   17 Апреля 2021
Политика

Лукашенко не исключил возможность президентского декрета

Лукашенко не исключил возможность президентского декрета

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко намерен обнародовать "одно из принципиальных решений" за четверть века. Об этом заявил сам глава государства.

Александр Лукашенко принял решение, которое "формализуют". По его словам, это будет очень серьезно. Политик не уточнил, о чем идет речь, но допустил возможный президентский декрет.

Белорусский лидер добавил, что у оппозиции ничего не получится даже в его отсутствие. Такой комментарий передает агентство БелТА.

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