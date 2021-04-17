Доктор Мясников разрешил россиянам выпивать после вакцинации от COVID-19

Интересующие россиян вопросы на тему вакцинации разобрал врач Александр Мясников во время эфира на телеканале "Россия-1".

Интересующие россиян вопросы на тему вакцинации разобрал врач Александр Мясников во время эфира на телеканале "Россия-1".

Один из самых популярных вопросов: разрешено ли употреблять алкоголь после вакцинации? Доктор дал ответ, что в малой дозе алкоголя не видит ничего плохого, но подчеркнул, что не стоит употреблять спиртное накануне и в день вакцинации.

Еще один важный вопрос, который волнует тех, кто перенес COVID-19 — нужна ли переболевшим прививка? Мясников посоветовал поставить вакцину и подчеркнул, что хуже не будет. Специалист сообщил, что антитела, которые возникают в процессе болезни, могут защитить лишь от определенного вида вируса, но не от новых штаммов, в то время как вакцина действует на весь его белок.

Имеющиеся вакцины покрывают все известные мутации. Поэтому прививку ставить необходимо – это поможет, сообщил врач.