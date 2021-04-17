Политолог Шаповалов объяснил, почему Навальному нет места в отношениях России и США

Президент США Джо Байден в ходе выступления 15 апреля по российско-американским отношениям ни разу не упомянул блогера Алексея Навального.

Президент США Джо Байден в ходе выступления 15 апреля по российско-американским отношениям ни разу не упомянул блогера Алексея Навального.

Отсутствие упоминаний о Навальном в речи лидера США не удивило заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова. Он объяснил в беседе с Федеральным агентством новостей, что в отношениях между Россией и США нет места таким элементам. Это ярко свидетельствует о том, что в иерархии задач и ценностей внешней политики Вашингтона Навального нет.

То, что Байден обозначил в своей речи, относится к реальной политике США, в частности к взаимодействию с Россией. Он затронул вопросы, по которым возможен диалог на взаимоприемлемых основах.

"В этом перечне нет Алексея Навального, поскольку его рейтинг, находящийся в пределах статистической погрешности в РФ, не позволяет относить его к значимым политическим игрокам", — добавил Шаповалов.

Кроме того, блогер является не более чем "элементом информационной войны" США. Ни Навального, ни его сторонников нельзя рассматривать в контексте российско-американских отношений, заключил политолог.