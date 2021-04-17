Принца Филиппа похоронили в виндзорской часовне Святого Георгия

Супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Жители Соединенного Королевства ранее почтили минутой молчания память знаменитого монарха во время прямой трансляции похорон. Принц скончался в возрасте 99 лет. Церемония началась в Виндзорском замке и завершилась погребением Филиппа в часовне Святого Георгия. Британские телеканалы транслировали похороны.