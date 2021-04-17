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17:57   17 Апреля 2021
Общество

Принца Филиппа похоронили в виндзорской часовне Святого Георгия

Принца Филиппа похоронили в виндзорской часовне Святого Георгия

Супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа Маунтбеттена похоронили в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Жители Соединенного Королевства ранее почтили минутой молчания память знаменитого монарха во время прямой трансляции похорон. Принц скончался в возрасте 99 лет. Церемония началась в Виндзорском замке и завершилась погребением Филиппа в часовне Святого Георгия. Британские телеканалы транслировали похороны.

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#великобритания #похороны #филипп

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