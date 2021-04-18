«Эти книги осветили наше детство»: как Индия возрождает литературу СССР

Жители Индии рассказали, зачем коллекционируют советские книги и почему плакали в детстве из-за распада СССР.

Второй бум популярности в Индии переживают советские книги, сообщает издание Atlas Obscura. Про них снимают фильмы, оцифровывают для соцсетей, коллекционируют и переиздают. В прошлом советские издатели вместе с индийскими дистрибьюторами ежегодно распространяли в Индии десятки миллионов книжных экземпляров и журналов. Теперь в стране с ностальгией вспоминают былые времена.

«Денискины рассказы» по-индийски

Один из книголюбов Девадатта Раджадхьякша признается, что его любовь к советской литературе началась в девять лет после прочтения книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Раджадхьякша читал произведение на родном языке народа маратхи: в оригинале героя звали Денис Кораблев, но в индийской версии — Денис Чья Гошти.

Раджадхьякше сейчас за сорок, но он по-прежнему обожает книгу своего детства. Ныне бухгалтер в Махараштре, центральном штате Индии, Раджадхьякша коллекционирует книги советской эпохи, переведенные на язык маратхи. Мужчина оцифровывает старые издания и выкладывает в Facebook для других книголюбов — сообществ ценителей литературы СССР в индийском сегменте соцсети много. Вместе с единомышленниками мужчина даже снял о советских индийских книгах фильм — «Красные звезды, затерянные в тумане».

«Эти книги осветили наше детство. В то время мы не знали, что они были из Советского Союза, но их формат и дизайн сделали их неотразимыми», — говорит Раджадхьякша.

Для индийцев, выросших в конце 1970-х, 1980-х и 1990-х годов, любовь к литературе советской эпохи вполне объяснима. Переведенные на местные языки книги из Советского Союза были доступными и дешевыми: в стране широко распространялась как классика вроде Максима Горького, Льва Толстого, Антона Чехова и Александра Пушкина, так и научно-популярные книги, философская литература и специализированная — учебники по математике, физике, химии и инженерным специальностям.

«Я начал собирать коллекцию советской литературы, когда в восемь лет прочитал "Все о телескопе" — это книга по астрономии Павла Клушанцева [знаменитый советский кинооператор и режиссер - прим.ред.]», — говорит индийский физик, учитель математики и блогер Da Mitr, чья коллекция теперь насчитывает около 800 книг советской эпохи.

Беспокойство ЦРУ

Любопытно оценивали советско-индийскую «книжную экспансию» сотрудники ЦРУ США. Спецслужба с беспокойством следила за деятельностью СССР в Индии в эпоху холодной войны: по данным американской разведки, советские издатели ежегодно распространяли в Индии около 25 миллионов книг, журналов и брошюр, переведенных на 13 местных языков.

В докладе ЦРУ от 1985 года утверждается, что книгоиздание было способом советской России создать «возможность влияния» в Индии и провести пропагандистскую кампанию. Но историк из Вашингтонского университета Джессика Бахман, изучающая индо-советское культурное взаимодействие с 1950-х по 1990-е годы, говорит, что усилия издателей были направлены не только на распространение социалистических идей. Именно Советский Союз предоставил гражданам Индии доступную литературу для чтения.

«Обмен действительно происходил из политических и идеологических мотивов, но были и другие пересекающиеся причины — например, торговля. Небольшой процент книг и правда содержал антиамериканскую, антикапиталистическую пропаганду, но количество детской литературы, инженерных, научных и научно-популярных книг и произведений русских классиков намного опережало пропагандистские издания», — рассказала Бахман.

Писательница Дипа Бхасти считает, что чтение советских журналов сформировало ее будущий карьерный путь. Она вспоминает детский журнал «Миша» издательства «Правда», в котором была рубрика «Друзья по переписке» — в ней юные читатели могли оставлять свои адреса и обмениваться письмами с детьми в СССР. У Бхасти было два русских друга по переписке: один из них очень любил болливудские фильмы, вспоминает Дипа.

Связь Индии с советской культурой была очень тесной, а потому многие жители страны были потрясены распадом СССР. Сриджит Наир, которому в 1991 году исполнилось 10 лет, чувствовал себя опустошенным, узнав о конце существования социалистической державы.

«По моим щекам катились слезы. Я чувствовал, что всему моему миру приходит конец. СССР казался мне утешением и защитой. Каждый месяц я ждал свой экземпляр "Миши" по почте: он уносил меня в чудесные дали, где лягушки могли рассказывать сказки, рыбы могли говорить, а доблестные рыцари на лошадях перепрыгивали через стены крепостей», — вспоминает Наир, ныне коллекционирующий книги и учебники советской эпохи.

Советская техническая литература, учебники по математике и другим точным наукам имеют в Индии буквально культовый статус. Эти издания очень ценятся студентами, которые готовятся к трудным вступительным экзаменам по инженерным направлениям в Индийский институт технологий.

Местные издательства время от времени переиздавали переводы русской классики и книг для детей, но их качество меркло по сравнению с оригиналами советской эпохи. Однако старейшее московское издательство «Прогресс» все же освободило книги времен СССР от авторских прав, что позволяет жителям Индии распространять их в цифровом формате и делать общедоступными.