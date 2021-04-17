Мясников озвучил способ борьбы с последствиями коронавируса

Некоторые витамины и микроэлементы могут помочь при реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщил доктор Мясников.

Некоторые витамины и микроэлементы могут помочь при реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщил доктор Мясников.

Употребление омега-3 жирных кислот может оказать положительное действие при восстановлении организма после COVID-19, заявил Александр Мясников в эфире телепередачи на канале "Россия-1". Эти элементы способны улучшить общее состояние здоровья. Они обладают противовоспалительными свойствами и помогают в борьбе с мерцательной аритмией.

Омега-3 представляет собой полиненасыщенные жирные кислоты, высокое содержание которых наблюдается в морской рыбе. По словам эксперта, особую ценность представляет рыба, выловленная собственными руками, так как человек не знает, что входило в рацион искусственно выращенной рыбы.