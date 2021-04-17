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17:10   17 Апреля 2021
Политика

Кравчук выдвинул России ультиматум по Донбассу

Кравчук выдвинул России ультиматум по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук озвучил условие, при котором Киев пойдет на компромисс с Москвой.

Первый президент Украины отметил, что пока Россия не выполнит указанное требование, в стране не пойдут ни на какие уступки.

"Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине", — сказал он.

Лидер киевской делегации в ТКГ также потребовал, чтобы "Россия возродила Донбасс".

Напомним, с 2014 года Украина проводит военную операцию, направленную против жителей Донбасса. Семь лет назад дончане и луганчане отказались признавать новую власть в стране, которая пришла путем государственного переворота. В случившемся Киев винит Москву, однако в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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#донбасс #украина #война #кравчук

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