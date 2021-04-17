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17:07   17 Апреля 2021
Общество

Церемония прощания с принцем Филиппом началась в Великобритании

Церемония прощания с принцем Филиппом началась в Великобритании

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй герцога Эдинбургского начались в Виндзорском замке.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. В июне ему должно было исполниться 100 лет. Герцог Эдинбургский будет погребен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.

Согласно традициям, после смерти Елизаветы Второй останки принца Филиппа будут перенесены туда, где покоятся родители королевы и будет захоронена она сама. Так, супруги, прожившие вместе 73 года, снова воссоединятся.

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