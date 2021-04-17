Австрия пригласила Путина и Байдена на саммит в Вену

Австрия ведет переговоры с Россией и США по вопросу возможных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Вене.

Австрия ведет переговоры с Россией и США по вопросу возможных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Вене.

Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц. По словам политика, Австрия не хочет переоценивать свою роль, но готова предложить себя в качестве площадки для переговоров.

"Если действительно встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое", — заявил Курц.

Как отметил австрийский канцлер, Австрия будет рада принять у себя Путина и Байдена, если они выберут страну в качестве площадки для встречи. Курц добавил, что Австрия рассматривается в качестве нейтральной страны, где может пройти диалог.