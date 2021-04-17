Депутата Госдумы возмутило высказывание Зеленского о Крыме и Чернобыле

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс ждет "будущее Чернобыля", а территории станут "мертвыми". Избежать этой участи жителям ЛДНР и полуострова удастся лишь в том случае, если они признают себя украинцами, считает политик.

"Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания", — высказался депутат Госдумы.

По словам парламентария, Украина не дождется того, о чем сказал Зеленский, так как Крым является одним из процветающих и привлекательных регионов России. Это же подтверждает международное сообщество, напомнил он. Шеремет считает, что Киеву нельзя вести человеконенавистническую политику в отношении других людей, так как это может вернуться обратно, пишет РИА Новости.